Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Kasım 2024 17:33
Bekçiler Gündüz Çalışırsa Ek Göreve Yazılırlar Mı

Torba yasada polislerle ilgili bir madde yok ama bekçilerin çalışma saatleri düzenlenecek. Muhtemelen gündüz çalışmalarının önü açılacak. Böyle bir durumda gündüz de çalışabildikleri ek görevlere yazılabilirler mi? Gündüz çalışıp ek görevlere falan yazarlarsa bir nebze de olsun polisin iş yükü azalır belki


Felisdomesticuss
Aday Memur
04 Kasım 2024 18:22

Polisi ek göreve, bekçiyi de polisin yerine nöbete dikecekler anlaşılan. O kadar adamı yatıracak değillerdi de en azından bekçi arkadaşlar gece uyuyabilecekler. Koca kanun teklifinde insan faydasına olan tek şey de bu olur muhtemelen. Faydamıza başka bir husus yok gibi. 50 bin tl ile ayda 240 saat çalışmaya devam.


Felisdomesticuss
Aday Memur
04 Kasım 2024 18:24

O da şeyden tabi. Bekçi maaşları biraz daha düşük diye biraz daha az çalıştırırlar. Sizin maaşınız 5 bin tl daha fazla o halde ayda 240 saat mesaiye devam. Bakalım daha kaç meslektaşın intihar etmesi gerekiyor faydamıza bir hususun meclise gelmesi için.

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