Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Kasım 2024 17:37
MEB, işi çocuk oyuncağına çevirdi

Tekirdağ'da norm kadro ihtiyaç listesi cuma günü yayınlandı ve atama başvuru süreci de cuma günü itibariyle başladı. Yarın tercih için son gün olmasına rağmen ihtiyaç listesini değiştirdiler güzel proje okullarını listeden kaldırdılar.

İyi okulları başa yazan arkadaşlarım oldu ve başvuruyu da yaptılar. Şimdi tercih yapmayanlar kendi okulunda kalacak, birçok arkadaş daha yüksek puanı olmasına rağmen istemediği okula gidecek.

Bu fahiş hata ile ilgili Memurlar.net'in haber yapması lazım


bahçesaray
Memur
04 Kasım 2024 18:00
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baykuş123
Şef
04 Kasım 2024 18:06

Deveye demişler boynun neden eğri,o da demiş ki nerem doğru ki.Bunun haber değeri yok.İslerini doğru yapsa haber değeri olurdu.

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