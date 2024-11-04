MEB, işi çocuk oyuncağına çevirdi

Tekirdağ'da norm kadro ihtiyaç listesi cuma günü yayınlandı ve atama başvuru süreci de cuma günü itibariyle başladı. Yarın tercih için son gün olmasına rağmen ihtiyaç listesini değiştirdiler güzel proje okullarını listeden kaldırdılar.

İyi okulları başa yazan arkadaşlarım oldu ve başvuruyu da yaptılar. Şimdi tercih yapmayanlar kendi okulunda kalacak, birçok arkadaş daha yüksek puanı olmasına rağmen istemediği okula gidecek.

Bu fahiş hata ile ilgili Memurlar.net'in haber yapması lazım