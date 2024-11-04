KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


04 Kasım 2024 18:11
Paragraf Hk..

Paragrafta sıfır olup kpss lisans düzeyinde sınava girip iyi net cikaranlar acaba bana öneride bulunabilirler mi? Her gün 15-20 arası paragraf çözün deniliyor ama sorulara nasıl yaklasilacagini bilmeden hoş bos çözmek bana mantıksız geliyor açıkçası. Bu bağlamda hiç YouTube'dan hocaların paragraf taktikleri vs dinlediniz mi örneğin. Sizce bunlar yeni ÖSYM duzeyine aykırı mi? Bilhassa sayisalci olup iyi paragraf neti yapan arkadaşlar desteklerini esirgemezlerse mutlu olurum. Dil bilgim iyidir ama paragrafta 30 soru cozuyorum ancak 12-13 dogrum çıkıyor.


Zafer Yılmaz Güneyi
Aday Memur
04 Kasım 2024 18:27

Taktik maktik yok. Bol soru çözümü ve çıkmış sorulara bakmak var.


Rana Aybuke
Aday Memur
04 Kasım 2024 18:48

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