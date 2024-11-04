Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Kasım 2024 18:45
Uzman öğretmenlik

tarih olarak hangi ne zaman kıstas alınacak


lutt
Şube Müdürü
04 Kasım 2024 19:19

uyutma bakanlıgı


fen-25
Şef
04 Kasım 2024 19:44

kılavuz ne zaman çıkarsa ama tahminim 31 aralık ki öyle olmalı.2025den önce kılavuz çıkarsa o senenin son tarihini baz almaları lazım.gerci bilemem hiçbir şey belli olmaz bu ülkede.hayırlsı

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