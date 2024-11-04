KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


04 Kasım 2024 18:51
DHMİ Memurluğu Hakkında

Merhaba sevgili memurlar.net üyeleri. Havacılık yönetimi lisans mezunu olarak KPSS P3 puan türünde 86.38 puan alarak branş bazında sıralamada 70. oldum. Dhmi atanma şansım sizce nedir? İlk atamalarda olma ihtimali düşük gibi gözüküyor ama sonrasında olabileceğine inancım var. Apron memurluğu için konuştuğumu belirtmek isterim.

Çok Yazılan Konular

2024 Lisans Kpss Türkçe kamera sorusunun iptal olmasıKPSS her sene yapılsınBilgisayar İşletmenliği Sertifikası HakkındaBilgisayar İşletmenliği Sertifikası ProblemiMemur olmasına rağmen yeniden kpss' ye girecekler(2026)Mühendislikten öğretmenliğe geçişKpss Lisans Matematik yardım..Memur alımı Paragraf Hk..Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.

Sözlük

etkin pişmanlık 1 yerkabuğu altındaki okyanus 1 erkek çocuğu olmayan aileler 1 habirular 1 mal 2 göktürk ramu 1 Virajı hızlı almak 4 akşama ne yemek yapsam 1 pazar kahvaltısı 1 Boş yapma 1

Son Haberler

Artvin'de kaybolan işçiyi arama çalışmaları 10'uncu günündeBorsa günü düşüşle tamamladıİstanbul'da FETÖ operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandıDiyarbakır'da eylem ve etkinliklere geçici yasakE-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde Yurt Dışına Çıkan Öğrenciler için düzenleme yapıldı

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle