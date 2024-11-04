Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Kasım 2024 20:04
Üçlü becayiş yapmam mümkün mü?

Merhabalar, biz Kocaeli'den İzmir'e gitmek istiyoruz. İzmir'den Sakarya'ya gitmek isteyen birini bulduk. Aynı zamanda Sakarya'dan Kocaeli'ye gelmek isteyen biride var. Bu şekilde üç kişi yer değişebilir mi? Herkes Klinik Destek 4/D İşkurlu.

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