Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


04 Kasım 2024 20:30
sözleşmeli personel tayin hakkı
sgk sözleşmeli memurum elim sağlık bakanlığına bağlı tayin hakkı olmayan kadrolu teknisyen artı %40 engelli raporu var tayin hakkım var mıdır

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