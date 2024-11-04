KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


04 Kasım 2024 21:40
MEMUR İSTİFA HAKKI

3 yıllık memurum,yaptığım işlerden çabuk sıkılıyorum,3 tane önlisans diplomam var 2 yılda bir yeni kpss ye girip sürekli istifa edip ünvan değişikliği yapma hakkım sınırsız diye biliyorum. seçim dönemi aldığım kadrodan istifa edip tekrar sözleşmeli başka kuruma farklı unvanda atandım,Aralık'ta merkezi alımda yine istifa edip başka ünvanda atanacağım. 35 yaşıma daha 8 yıl var ,bu şekilde sürekli istifa edip yeni kpss ile ünvan değişikliği yapıp atanmada bir sınır var mı? Memur 2 kez istifa ederse tekrar memur olamaz diye bir hüküm gördüm. Bilen hocalarım aydınlatırsa sevinirim,hiçbir yerde net bir hüküm bulamadım. Beni yargılamayın, hiçbir mesleğe yatkınlığım yok..

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