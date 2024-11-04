Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


04 Kasım 2024 21:44
KİT'lerde özelleşme olursa havuz hakkı

Kpss ile bir kit kuruluşuna atandığımızda asalet almadan kurum özelleşme kararı alırsa veya işe başlamadan önce özelleşme kapsamına girerse havuz hakkımız oluyor mu acaba? Son günlerde bu özelleşme olayları kafa karıştırmaya başladı, özelleşme olursa mağdur olur muyuz acaba?


dopetr
Memur
04 Kasım 2024 22:03

1 gün bile işe başlayış yapsanız dahi havuza gidersiniz kurumunuz özelleşir


cesxa
Memur
04 Kasım 2024 22:28

Zaten öyle bi şey olsa eleman almazlar önünü keserler

dopetr, Dün

1 gün bile işe başlayış yapsanız dahi havuza gidersiniz kurumunuz özelleşir


erman.
Aday Memur
04 Kasım 2024 22:58

Çok emin olma mke yapılandırmasından önce merkeziden alıma çıktı. Alıma çıkması özelleşmesine engel değil.

cesxa, Dün

Zaten öyle bi şey olsa eleman almazlar önünü keserler


yeniüye.00
Aday Memur
05 Kasım 2024 08:55

süreci yaşamış biri olarak anlatıyorum. eğer atanacağınız birim özelleştirmeye çıkmışsa siz oraya atanırsanız havuz hakkınız olmaz. (genelde mağdur etmezler başka yere tayin gönderirler.) birim özelleştirme listesinde değil sizin atamanız oldu sonra özelleştirme kapsamına alındı o zaman havuz hakkınız olur.

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