Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


04 Kasım 2024 21:44
Kitlerde özelleşme olursa havuz hakkı

Kpss ile bir kit kuruluşuna atandığımızda asalet almadan kurum özelleşme kararı alırsa veya işe başlamadan önce özelleşme kapsamına girerse havuz hakkımız oluyor mu acaba? Son günlerde bu özelleşme olayları kafa karıştırmaya başladı, özelleşme olursa mağdur olur muyuz acaba?


dopetr
Memur
04 Kasım 2024 22:03

1 gün bile işe başlayış yapsanız dahi havuza gidersiniz kurumunuz özelleşir

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