Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Kasım 2024 22:16
Sözleşmeli eş durumu

Ben sağlık bakanlığında 7 yıllık kadrolu personelim. eşim adelet bakanlığında sözleşmeli memur eş durumu isteyerek eşimin yanına gelebilir miyim. onu mu benim yanıma gönderiler.


Mehmetozkan80
Aday Memur
05 Kasım 2024 10:19

Siz kadrolusunuz eşinizin yanına gidebilirsiniz

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