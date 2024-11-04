Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Kasım 2024 22:16
sözleşmeşi eş durumu
Ben sağlık bakanlığında 7 yıllık kadrolu personelim. eşim adelet bakanlığında sözleşmeli memur eş durumu isteyerek eşimin yanına gelebilir miyim. onu mu benim yanıma gönderiler.

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