Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


04 Kasım 2024 23:35
Darphane işçi

Merhaba darphanede işçi çalışma koşulları ve maaşı nedir ilk iki ay asgari ücret yazıyor sonra artar mı kadrolu mu oluyor

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