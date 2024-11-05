Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Kasım 2024 00:30
32.dönem POMEM başvuruları hakkında
1 hafta önce gördüğüm bir haberde cumhurbaşkanı muhabirinin aktardığına göre içişleri bakanlığı ile konuşulmuş ve 32.dönem pomem alımlarının Kasım'ın ilk haftasında başlayacağı söylenmişti. Bununla alakalı bir bilgisi olan var mı?

KingDrummer
Şef
05 Kasım 2024 00:43

Burası polis forumu. Burada genelde alımlarla ilgili pek bilgisi olan çıkmaz. Belli bir yerden sonra artık gelenin gidenin takibini bırakıyorsun :) Pomem forumuna yazarsan, polis adayı arkadaşlar genelde daha ilgili oluyor, takip ediyor bu tarz konuları.

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