32.dönem POMEM başvuruları hakkında

1 hafta önce gördüğüm bir haberde cumhurbaşkanı muhabirinin aktardığına göre içişleri bakanlığı ile konuşulmuş ve 32.dönem pomem alımlarının Kasım'ın ilk haftasında başlayacağı söylenmişti. Bununla alakalı bir bilgisi olan var mı?

1 hafta önce gördüğüm bir haberde cumhurbaşkanı muhabirinin aktardığına göre içişleri bakanlığı ile konuşulmuş ve 32.dönem pomem alımlarının Kasım'ın ilk haftasında başlayacağı söylenmişti. Bununla alakalı bir bilgisi olan var mı?