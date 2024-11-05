KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


05 Kasım 2024 02:19
Aday memurluk

Kanunu okuduğumda aday memurluk süresince iki farklı yazılı sınav ve eğitim olduğunu gösteriyor.O sınavlarda başarı için en az 60 şartı var.Buraya kadar tamam çalışıp geçilir.Birde staj değerlendirmesi var deniliyor.O nasıl birşey yani kim karar veriyor sonuçta staj sınavı diye birşey yok orada bir haksızlık olmaz mı

Çok Yazılan Konular

2024 Lisans Kpss Türkçe kamera sorusunun iptal olmasıKPSS her sene yapılsınDHMİ Memurluğu HakkındaBilgisayar İşletmenliği Sertifikası HakkındaBilgisayar İşletmenliği Sertifikası ProblemiMemur olmasına rağmen yeniden kpss' ye girecekler(2026)Paragraf Hk..Onun bunun torpiliyle memur, müşavir yaptıkları adamlar Sözleşmeli/Kadroludan sözleşmeliye geçişİİBF maliye p3 80 puan

Sözlük

kirli bir araç görünce üzerine beni yıka yazmak 2 Ula hamsi tuttum seni seni gidi seni seni 1 akşama ne yemek yapsam 1 çay içerek yazan yazar 1 Gözünden uyku akması 1 sessizlik 1 yerkabuğu altındaki okyanus 1 pazar kahvaltısı 1 Bugün olanlar 1 virane 1

Son Haberler

Katalog suç nedeniyle memnu hakların iadesi kararının memuriyete etkisi nedir?Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait Boş Kadrolarda Değişiklik5 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıklarıDamada 35 bin liralık jant ve lastik hediye edildi!Anız yangını depoya sıçradı, 15 ton buğday ve 500 saman balyası kül oldu

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle