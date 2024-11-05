Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Kasım 2024 03:05
Bekçi il içi atama

İyi günler şimdiden saygılar sunuyorum herkese.ilk ilce kaymakamlık kadrolarına alınan bekçiler alımlarda ilçe sınırları içerisinde çalıstirilmak üzere ibaresi vardı bu bekçiler farklı ilçelere tayin olabilirmi hukuken..


yaman32
Memur
05 Kasım 2024 10:20

İl valisi uhdesinde diye biliyorum bekçi arkadaşların il içi atamaları.

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