Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Kasım 2024 03:05
Bekçi tayin

İyi günler şimdiden saygılar sunuyorum herkese.ilk ilce kaymakamlık kadrolarına alınan bekçiler alımlarda ilçe sınırları içerisinde çalıstirilmak üzere ibaresi vardı bu bekçiler farklı ilçelere tayin olabilirmi hukuken..

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