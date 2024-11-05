KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


05 Kasım 2024 08:05
formasyon kaldırılıyor mu ?
arkadaşlar, akademiye giriş için formasyon almak gerekli mi, yani bölüm bitirmiş birisi tercih yapabilir mi ?

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