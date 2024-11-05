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Editörler : supporters.


05 Kasım 2024 09:09
kira artışı tahmini

2025 Mart ayında kira kontratım yenilenecek, sizce mart ayında tefe tüfe ne kadar olur ? tahminlerinizi alabilir miyim?

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