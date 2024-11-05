Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Kasım 2024 09:44
Ek ders
Geçtiğimiz ay 12 sinde almıştık acaba hep gecikmelimi alacağız bilen var mı?

beyazdag06
Şef
05 Kasım 2024 10:19
Geç mi yatırılacak
Toplam 1 mesaj

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