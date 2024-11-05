Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Kasım 2024 12:14
Sivil memurluğa veya Teknikerliğe geciş

Herkese selamın aleyküm kolay gelsin. İstanbul kadrosu ç.m.b olarak görev yapmaktayım. Sivil memurluğa veya teknikerliğe geçme şansım var mı ? 2 yıllık kontrol ve otomasyon mezunuyum.

Saygı çerçevesi içinde cevaplarsanız yardımcı olursanız çok sevinirim.


Yarımyıldız
05 Kasım 2024 12:36

Yardımcı olabilecek var mı

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