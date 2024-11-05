Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Kasım 2024 12:53
Müdür Yardımcılığından İstifa

12 Temmuz'da göreve başladım.21 Ekimde istifa ettim. Sorum şu seneye tekrar müdür yardımcısı olmak için sözlü sınavına girebilir miyim .Yoksa bir yıl cezalı duruma mı düştüm.


fenogretmeniyim
Şube Müdürü
05 Kasım 2024 13:20

cezalı durumdasınız. bu sene sınava girebilirsiniz fakat tercih yapamazsınız. seneye yapılacak sınavın atamasında tercih yapabilirsiniz.

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