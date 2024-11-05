Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Kasım 2024 13:06
Müdür yardımcılığı hakkında konuşalım.
Okul müdür yardımcılığı yapılmaya değer mi sizce? Hangi şehirler daha iyi olur ya da daha kötü olur? Müdür yardımcılığına başlayacaklar ne tavsiyeler verirsiniz? Kadın açısından bu pozisyon nasıldır ?

konyahakkari
Aday Memur
05 Kasım 2024 14:15

şehir değil öğrenci sayısı önemli. küçük okulda full yatış büyük okulda stress

Toplam 2 mesaj

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