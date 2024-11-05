Müdür yardımcılığı hakkında konuşalım.

Okul müdür yardımcılığı yapılmaya değer mi sizce? Hangi şehirler daha iyi olur ya da daha kötü olur? Müdür yardımcılığına başlayacaklar ne tavsiyeler verirsiniz? Kadın açısından bu pozisyon nasıldır ?

Okul müdür yardımcılığı yapılmaya değer mi sizce? Hangi şehirler daha iyi olur ya da daha kötü olur? Müdür yardımcılığına başlayacaklar ne tavsiyeler verirsiniz? Kadın açısından bu pozisyon nasıldır ?