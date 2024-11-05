Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


05 Kasım 2024 13:31
2004 murakıpım sınavı
daha önceki sınavlarda yolluk yevmiye ödemesi yapıyorken bu sınavda herhangi bir ödeme yapılmayacağı duyuru metninde yer aliyor. sendikalardan bunu mahkemeye tasiyan oldu mu ? bilgisi olan var mı ?

buluache
Daire Başkanı
05 Kasım 2024 13:39

Tasarruf tedbirleri kapsamında ifadesi var o yüzden bir şey çıkacağını sanmam

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