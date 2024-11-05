2004 murakıpım sınavı

daha önceki sınavlarda yolluk yevmiye ödemesi yapıyorken bu sınavda herhangi bir ödeme yapılmayacağı duyuru metninde yer aliyor. sendikalardan bunu mahkemeye tasiyan oldu mu ? bilgisi olan var mı ?

daha önceki sınavlarda yolluk yevmiye ödemesi yapıyorken bu sınavda herhangi bir ödeme yapılmayacağı duyuru metninde yer aliyor. sendikalardan bunu mahkemeye tasiyan oldu mu ? bilgisi olan var mı ?