KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


05 Kasım 2024 13:48
Türk Patent ve Marka Kurumu Atama

Selamlar herkese,

Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcılığı için yapılan sınavı sonuçlandıktan sonra Ağustos ayı içinde asiller, yedekler belgelerini teslim etti. Şu anda atama için bekleme aşamasındayız. Belge tesliminden ne kadar süre sonra işe başlarız? Daha önceden kuruma atananlar, ya da başka kurumlara atanıp benzer süreçlerden geçenler, veya kurumdan bilgi alabilenler olduysa yorumlarınızı beklerim.

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