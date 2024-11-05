Gri pasaport kullanımı

Merhaba,

Benim gri pasaport kullanımına dair bir sorum olacak. Mayıs ayı gibi Erasmus ders verme hareketiyle 5-6 gün Litvanya'da bulunacağım. Yazın da 3 ay süreyle Almanya'ya araştırma için gideceğim. Her ikisi için de resmi görevlendirmem var. Gri pasaportu her iki ziyaret için de kullanabilir miyim?

Her bir ülke için kalış süre sınır ayrı mı hesaplanıyor? Yeşil pasaportta 90 günlük kalış mümkün ama gri pasaport için süre var mı?

Daha önce kullanmadığım için bilemedim, üniversitenin personel dairesi de net bilgi vermedi.

Cevaplayan hocalarıma şimdiden teşekkürler.