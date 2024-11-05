Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


05 Kasım 2024 14:16
Gri pasaport kullanımı

Merhaba,

Benim gri pasaport kullanımına dair bir sorum olacak. Mayıs ayı gibi Erasmus ders verme hareketiyle 5-6 gün Litvanya'da bulunacağım. Yazın da 3 ay süreyle Almanya'ya araştırma için gideceğim. Her ikisi için de resmi görevlendirmem var. Gri pasaportu her iki ziyaret için de kullanabilir miyim?

Her bir ülke için kalış süre sınır ayrı mı hesaplanıyor? Yeşil pasaportta 90 günlük kalış mümkün ama gri pasaport için süre var mı?

Daha önce kullanmadığım için bilemedim, üniversitenin personel dairesi de net bilgi vermedi.

Cevaplayan hocalarıma şimdiden teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

İç yükseltmeler, şahsa açılan kadrolar???2023 ekim donemi docentlik basvurulari2024 akademik kadro izinleriöğretim görevliliğinden sağlık Bakanlığına patent ücreti "Enflasyonun Gölgesinde Akademik Hayat: Sessiz Kalanlar ve Kaybedilen Değer"araştırma görevlisi istifa sonrası geri dönüş?

Sözlük

Komutan alıncak 1 Narin,Leyla,İkranur ve koruyamadığımız tüm çocuklar 1 trabzonspor 1 sözlerini anlayamadığım şarkılar 2 Çocuk bezini değiştiren adam 1 penyelerden baskı çıkarma 1 Yazma isteğini kaçıran durumlar 2 yerkabuğu altındaki okyanus 1 Virajı hızlı almak 3 yunus çengel 1

Son Haberler

Tüpraş'ın borsadaki işlemleri geçici olarak durdurulduİmamoğlu'ndan TBMM'ye 'kayyum' çağrısıKuzeninin öldürdüğü belediye başkanının cenazesi defnedildiDeprem nedeniyle başka bir ile geçici görevlendirilen rehber öğretmene Geçici Görev Yolluğu ödenir mi?MEB: Okul öncesi eğitim kurumlarında stajyer öğrenci bulundurulamaz

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle