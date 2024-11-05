Heyet Raporu

Ruh ve sinir de heyete gireli 33 gün oldü 20gün oldu hastane Kararı kuruma göndereli kimse hiç bir bilgi vermiyor Ankara sağlık daireye göndermişler geri bildirim bekliyor larmış ne zaman bitecek bu süreç bilgisi olan varmı

Ruh ve sinir de heyete gireli 33 gün oldü 20gün oldu hastane Kararı kuruma göndereli kimse hiç bir bilgi vermiyor Ankara sağlık daireye göndermişler geri bildirim bekliyor larmış ne zaman bitecek bu süreç bilgisi olan varmı