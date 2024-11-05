Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Kasım 2024 14:25
Psikiyatri sağlık kurulu rapor sonucu

Ruh ve sinir de heyete gireli 33 gün oldü 20gün oldu hastane Kararı kuruma göndereli kimse hiç bir bilgi vermiyor Ankara sağlık daireye göndermişler geri bildirim bekliyor larmış ne zaman bitecek bu süreç bilgisi olan varmı

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