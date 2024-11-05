Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Kasım 2024 14:53
Mtsk 12 saatlik tamamlama kursu parkurda kalmak

10 senelik ehliyetim 100 bin km üzeri sürüş tecrübem var İstanbul?da. Bu süreçte hiç kazaya karışmadım ve cezam yok. Parkurda şube müdürü yanımdaki kurs hocasıyla konuşmama bile izin vermeden tek hatada bıraktı. Merak ettiğim bu sınavda kalınca ilçe mem tekrar bir hak veriyor mu kalanlara. Okulumda ve parkur alanında da kalan öğretmenler vardı.

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