Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


05 Kasım 2024 15:06
4 b sözleşmeli

merhaba,

3 yıl 657 hizmetli kadrosunda çalıştım istifa edip 4b sözleşmeli teknisyen olarak atanıp işe başladım himzet birleşitirme yapılıp yıllık izin hakkı elde edebilir miyim.

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