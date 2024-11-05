merhabalar yapı kredi bankası müşteri hizmetleri temsilcisi pozisyonu için 16 Eylül tarihinde sınava girdim 1 Ekim tarihinde sınavım olumlu sonuçlandı 7 Ekim'de çalışacağım lokasyon istendi sonrasında başka adayları değerlendiriyoruz maili atıldı bende şikayet ettim mülakata dahi girmeden başka adayı değerlendirmek ne oluyor diye bugün (5 Kasım) tarihinde beni arayıp böyle bi mail atılmadığını söylediler 2 ay olacak herhangi bir mülakat olmadı sizce bu normal mi? daha fazla bekleyen oldu mu?

merhabalar yapı kredi bankası müşteri hizmetleri temsilcisi pozisyonu için 16 Eylül tarihinde sınava girdim 1 Ekim tarihinde sınavım olumlu sonuçlandı 7 Ekim'de çalışacağım lokasyon istendi sonrasında başka adayları değerlendiriyoruz maili atıldı bende şikayet ettim mülakata dahi girmeden başka adayı değerlendirmek ne oluyor diye bugün (5 Kasım) tarihinde beni arayıp böyle bi mail atılmadığını söylediler 2 ay olacak herhangi bir mülakat olmadı sizce bu normal mi? daha fazla bekleyen oldu mu?