KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : Radore


05 Kasım 2024 15:14
Yapı Kredi Bankası
merhabalar yapı kredi bankası müşteri hizmetleri temsilcisi pozisyonu için 16 Eylül tarihinde sınava girdim 1 Ekim tarihinde sınavım olumlu sonuçlandı 7 Ekim'de çalışacağım lokasyon istendi sonrasında başka adayları değerlendiriyoruz maili atıldı bende şikayet ettim mülakata dahi girmeden başka adayı değerlendirmek ne oluyor diye bugün (5 Kasım) tarihinde beni arayıp böyle bi mail atılmadığını söylediler 2 ay olacak herhangi bir mülakat olmadı sizce bu normal mi? daha fazla bekleyen oldu mu?

Bozkurtbakışlı
Şef
05 Kasım 2024 15:23
Çok koyu fenerliyim, Galatasaray'dan nefret ediyorum de...
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