Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Kasım 2024 15:23
Polis avukat ücretini tahsil etmek zorunda mı?

İdarecileri Cimerden şikayet ettim, kınama aldım,idare mahkemesi lehime karar verdi, Emniyet istinafa götürdü,İstinafta kesin kararla kaybettim, buraya kadar normal karşıladım, ama Her gün Polis merkezinde aranarak avukatlık ücretini tebliğ etmeye çalışmasını anlayamıyorum Yıllarca Polis merkezlerinde çalıştım maddi konular ile ilgili müracaatları savcılıklara yönlendirdik,çünkü Polis alacak verecek meselesine karışmaz karışamazdı,ama şimdi kaybettiğim daava ücretini ve avukatlık ücretini, bırak avukat kendisi alsın

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