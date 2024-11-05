Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Kasım 2024 15:44
Adalet bakanlığı kimin umurunda?
Arkadaşlar çoğu kurum iş bırakarak bir mücadele ediyor bu kurumda personel ve sendikalar neden bu kadar pasif haklarınızın adil olduğunu düşünüyor musunuz?

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