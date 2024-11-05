Adalet bakanlığı kimin umurunda?

Arkadaşlar çoğu kurum iş bırakarak bir mücadele ediyor bu kurumda personel ve sendikalar neden bu kadar pasif haklarınızın adil olduğunu düşünüyor musunuz?

Arkadaşlar çoğu kurum iş bırakarak bir mücadele ediyor bu kurumda personel ve sendikalar neden bu kadar pasif haklarınızın adil olduğunu düşünüyor musunuz?