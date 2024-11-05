Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Kasım 2024 15:46
Yeri değiştirilen personelin itiraz hakkı

Hastanede 3+1 sözleşmeli sağlık personeli olarak çalışmaktayım bilgim ve isteğim dahilinde olmadan hastanenin ek hizmet binasındaki farklı bir birimine üst yazı ile görevlendirildiğim tebliğ edildi. Karara itiraz edip eski çalıştığım birime dönme şansım var mıdır?

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