Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


05 Kasım 2024 15:59
8 Yıla 1 Kademe Hakkında Yardım !!

Arkadaşlar ben 657 olarak 7 yıl 3 ay çalıştıktan sonra KPSS ile bir KİT kurumuna atandım. Şuanda 399 a tabi olarak çalışıyorum ve 9 yılı aşkın memurluk hizmetim var. Devlet memurlarına son 8 yıl içinde disiplin cezası almadığı durumda 1 kademe ilerlemesi verilir diye bi kanun var. Benim önceki kurumumdaki hizmetim bu kanun kapsamında değerlendirilip kademe almaya hak kazanıyor muyum? Yoksa bulunduğum kurumda mı 8 yıl geçirmem lazım? Bu tarz bir konu başına gelen ya da bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim.

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