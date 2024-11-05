Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Kasım 2024 16:01
Eş durumundan 12 ay süreli geçici görevlendirilme

Eş durumunda geçici görevle 12 aylık B iline geldim süreç nasıl işliyor 12 ay sonunda asil kadroya geçmek için dilekçe vb vermem gerekiyormu Eski görev yerime dönmek istesem nasıl bir yol izlemeliyim ?


Memurilanlari
Aday Memur
05 Kasım 2024 16:16

B ilinde kalmak istiyorsan 11 ay dolunca "B iline asaleten atamamın yapılmasını mümkün olmaması durumunda geçici görevimin uzatılması" diye dilekçe veriyorsun eş iş belgesi ile birlikte.

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