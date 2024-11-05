Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


05 Kasım 2024 16:19
Yer Değişikliği hk

Merhaba bir konu hakkında birsey sormak istiyorum ve kimseden cevap alamadım.

1.5 yıldır bir üniversitede sözleşmeli büro personeli olarak çalışıyorum. Aynı şehirde KİT kurumuna dilekçe ile geçiş yapabilir miyim? Yapabilirsem eğer kaç yılımın dolması gerekiyor. ? 3+1 mi olmam gerekiyor 2 yılı doldurunca mı geçiş yapabilirim. KİT kurumu ile görüşme sağlandı onay alındı. Şimdiden teşekkür ederim.

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