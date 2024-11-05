Yer Değişikliği hk

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Lanet
Çok Yazılan Konular
Sözlük
aşk acısı çeken yazarlar 1 akşama ne yemek yapsam 1 Markete açken gitmek 6 Pirağa Uzun 1 contratiempo 1 aynı konuda çift başlık açmak 1 yargı dağıtmak 1 Sözlük editörlerinin tanım hassasiyetlerinin azaldığı hissi 1 Yazma isteğini kaçıran durumlar 4 Narin,Leyla,İkranur ve koruyamadığımız tüm çocuklar 1
Son Haberler
Editörün Seçimi
Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle