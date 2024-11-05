Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Kasım 2024 16:37
Sınıf Yönetimi Müfettiş

Sınıf yönetimi ve disiplin konusunda bir türlü başarılı olamadım, sınıfta sürekli bir kaos ortamı var. Başka derslerde çıt çıkmıyor benim dersimde böyleler bende bıktım. Müdürde kaç kez uyardı. Veliler de durumdan şikayetçi artık. Müfettiş gelirse işin sonunda ne olur ???


bahçesaray
Memur
05 Kasım 2024 17:23
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