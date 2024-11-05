Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Kasım 2024 17:05
mal bildirim beyannamesi

merhabalar , araba aldım (2.el) ve fiyatı yaklaşık 450 bin tl civarında mal oldu. Mal bildirim beyannamesini nasıl yapmam gerekli / gerekli mi? ne kadar süre içerisinde yapmam lazım gibi sorularım var yardımcı olursanız sevinirim.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
05 Kasım 2024 17:24

Aldiktan sonra 1 ay içinde..

Form ve zarf ayni. Ek beyan isaretleyip vermeniz gerekiyor.


kimuni
Daire Başkanı
05 Kasım 2024 17:31

selamlar , hocam internetten basit arama ile şu forma ulaştım https://personel.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_03/02123212_02120640_06_Mal_Bildirimi_Formu.pdf

anladığım kadarı ile bölüm 4 A yı dolduracağım. peki şöyle bir detay var: ben bunu üstte dediğim fiyata aldım adamlar bana sen bu parayı nerden buldun derler mi ? çünkü atanırken memur bana "hocam maaşın 6 katını geçince verin" gibi bişey söylemişti.

Sevdim-Seni, 48 dk. önce

Aldiktan sonra 1 ay içinde..

Form ve zarf ayni. Ek beyan isaretleyip vermeniz gerekiyor.


Pelinin1
Şube Müdürü
05 Kasım 2024 18:12

Nerden buldun hocam bu parayı ? :)

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

10 Kasım'da okuldayızProje okulları sil baştanSözleşmeli Öğretmenlik Sonrası Hİzmet BirleştirmeNorm fazlası resen atamaTürkiye Yüzyılı Maarif modeli program izleme değerlendirme görevlisiDerste mastürbasyon yapan öğrenci okuldan atılması?Okulun nöbetci müdür yardımcısı öğlen arası hangi hakla ayrılabiliyor?Norm fazlası atamalarda gönüllü olmak2016 ilk sözleşmeli öğretmen 8 yıla 1 kademeEk ders

Sözlük

aynı konuda çift başlık açmak 1 sözlerini anlayamadığım şarkılar 2 contratiempo 1 Markete açken gitmek 6 Renjiro 1 Komutan alıncak 1 Dubai Çikolatası 1 Yazma isteğini kaçıran durumlar 5 Baalbek 1 Atatürk 1881 1919 2023 2

Son Haberler

Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması!Çanakkale açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı16 yaşındaki Tolga babasının böbreğiyle hayata tutunduDüzce ekim ayında fındık ihracatında rekor kırdıSaadet Partisi YİK, genel başkanlık için destekleyeceği adayı açıkladı

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle