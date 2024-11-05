Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


05 Kasım 2024 17:06
Tecrübeli abilerim ve ablalarım

Buraya bu yazıyı yazıyorum çünkü tecrübeli abilerim ve ablalarımın bana yardımcı olabileceğini düşünüyorum. 21 yaşında işletme bölümünü okuyorum. Büyük ihtimalle 2028 yılında KPSS sınavına gireceğim ama bazı sorunlar var, günümüzde KPSS memur alımı düştü kazanmak için yüksek puanlar almak gerekiyor, diyelim ki yüksek puan aldık bu sefer de mülakatlar var. Çevremdeki insanlardan duyduğum kadarıyla mülakatlarda akılalmaz bir şekilde torpil dönüyormuş bunları duyunca gelecek kaygımı iyice artıyor sosyal hayatım çok kötü etkilendi. Üniversite sınavına yeniden hazırlanayım diyorum (ortalama bi mühendislik kazanacak kapasiteye sahibim) mühendislik alanı da kısıtlı günümüzde. Odtü ,itü,Boğaziçi gibi yerler kazanmam lazım o da imkansız. İşletmeyi bırakıp meslek mi öğrensem diye düşünüyorum bunu da aileme nasıl açıklayacağım bilmiyorum. Şuan gerçekten hayattan zevk almıyorum, bu düşünceler kafamdan bir türlü gitmiyor sosyal hayatım sıfıra indi neredeyse karar da veremiyorum ve yapacağımı bilmiyorum. Bu yazıyı okuyan abilerim ve ablalarım ülkenin meslek olarak gidişatı hakkında, kendi yaşadıkları tecrübeleri hakkında, bana bir tavsiye verirse çok memnun olurum. Değerlendirmeye ve uygulamaya hazırım.

Bu düşüncelerimi ilk defa burada paylaştım.

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