Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


05 Kasım 2024 17:31
HAGB SORUNU

Merhaba basit yaralamadan 75 gün adli para cezası hagbye çevrildi ibb iştirak şirketi bundan ötürü değerlendirme komisyonu kurulcağını söyledi yaklaşık 1 ay geçti bu komisyonlar ne zaman kurulur olumlu yada olumsuz haber gelmeden başka işede giremiyorum daha önceden başına gelen varmı yardımcı olursanız çok sevinirim

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