PANSİYON AŞÇILARI

Ben kadromun olduğu ilçeden farklı bir ilçede görevlendirme ile çalışıyorum. Çalıştığım okuldaki aşçı yaklaşık iki hafta kadar önce derece kademe yükseltmesi için imza atmış ikimizde aynı yıl aynı tarihte göreve başladık ve eğitim düzeyimiz aynı. Bu imzayı sadece 20 kişinin attığını listede adımın olmadığını söyledi. İnternette ve meb sayfalarında bir yazı bulamadım. Bununla ilgili bilgisi olan var mı? Bizim 6 yıl sonra geleceğimiz derece kademeye belli başlı kişiler neden şimdi geçiriliyor. Gelen resmi yazıya ulaşırsam paylaşacağım. Sadece neden bütün aşçıları değilde belli bir kişi sayısı kadar insanı aldıklarını merak ediyorum. Bu arada derece kademeye göre maaş farkı oluşacak aramızda bilginiz olsun sizinde okulunuzda ya da çevrenizde varsa sorup öğrenin

Ben kadromun olduğu ilçeden farklı bir ilçede görevlendirme ile çalışıyorum. Çalıştığım okuldaki aşçı yaklaşık iki hafta kadar önce derece kademe yükseltmesi için imza atmış ikimizde aynı yıl aynı tarihte göreve başladık ve eğitim düzeyimiz aynı. Bu imzayı sadece 20 kişinin attığını listede adımın olmadığını söyledi. İnternette ve meb sayfalarında bir yazı bulamadım. Bununla ilgili bilgisi olan var mı? Bizim 6 yıl sonra geleceğimiz derece kademeye belli başlı kişiler neden şimdi geçiriliyor. Gelen resmi yazıya ulaşırsam paylaşacağım. Sadece neden bütün aşçıları değilde belli bir kişi sayısı kadar insanı aldıklarını merak ediyorum. Bu arada derece kademeye göre maaş farkı oluşacak aramızda bilginiz olsun sizinde okulunuzda ya da çevrenizde varsa sorup öğrenin