Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Kasım 2024 18:23
Balıkesir Meb Norm Fazla

Arkadaşlar Belıkesir meb in yayınlamış olduğu Norm fazla atama duyurusunda 1.madde de şöyle diyor,

GENEL AÇIKLAMALAR: 1-Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğin 53.maddesinin 3. fıkrasında " Öğretmenlerden; herhangi bir nedenle istihdam alanı daralanlar ile görevli oldukları eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro sayısı azalanlar, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan, öğretmenliğe daha sonra başlayan norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır. Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır." hükmü çerçevesinde; ilçe içerisinde isteğe bağlı ve resen, il içinde isteğe bağlı atama yapılacaktır.

1.maddenin son kısmında resen aramanın sadece ilçe içinde yapılacağı il içinde resen olmayacağı, il içinde ise taleple atama yapılacağı şeklinde bir anlam çıkardım, yanulıyormuyum sizce


bahçesaray
Memur
05 Kasım 2024 19:14
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qxxwqxxw
Aday Memur
05 Kasım 2024 19:26
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majesteleri7
Daire Başkanı
05 Kasım 2024 19:39

Olması gerekeni yapıyo.amasya ve hatayda da kılavuzda ilçeler arası resen yok.zaten kraldan çok kralcılara bakmayın yeni ömkda da valiliklerçe resen yapılabilir yazıyo.illa yapın yapılsın yapılacak demiyo.


halis4242
Genel Müdür
05 Kasım 2024 19:41

Hocam ilk olarak sen il genelinde tercih yapıyorsun. Eğer tercihlerinden birine atanamazsan önce ilçe içinde sonra il içinde resen atamaya tabii tutuluyorsun!? Çünkü ilçe içinde atanamayanlar mecburen il içindeki boş yerlerde değerlendirilecek!?


halis4242
Genel Müdür
05 Kasım 2024 19:43

Ama hocam 81 ilde aynı durum söz konusu, tüm illerde ilk kez resen atama yapılacak deniyor, şimdiye dek hiç böyle olmamıştı, birkaç il sadece resen atamayı gerçekleştirmişti!!? Şimdi ise genelleme söz konusu!!? İnşallah sorunlu ve Esen atama yapılmaz tabii!!?

majesteleri7, 14 dk. önce

Olması gerekeni yapıyo.amasya ve hatayda da kılavuzda ilçeler arası resen yok.zaten kraldan çok kralcılara bakmayın yeni ömkda da valiliklerçe resen yapılabilir yazıyo.illa yapın yapılsın yapılacak demiyo.


egeliinci
Genel Müdür
05 Kasım 2024 19:52

ilçe içerisinde isteğe bağlı ve resen, il içinde isteğe bağlı atama yapılacaktır.

Bu son cümle izlenecek yöntemi belirtmiş diye düşünerek Balıkesir ilçe içinde resen ama il içinde tercih ile Norm ataması yapacak ki duyuru da iki aşamadan bahsedilmekte, ilk aşamada ilçe içi tercihler alınacak, ikinci aşama ise il içi yapılacak deniyor ama resen atamayı sadece ilçe içinde yapacak, benim anladığım bu, başka bir anlam çıkarmak zorlama olur kanaatindeyim, bbalıkesir meb in duyurusunda daha ayrıntılı bakılabilir

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