Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Kasım 2024 18:23
Balıkesir Mem Norm Fazla atama duyurusu

Arkadaşlar Belıkesir meb in yayınlamış olduğu Norm fazla atama duyurusunda 1.madde de şöyle diyor,

GENEL AÇIKLAMALAR: 1-Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğin 53.maddesinin 3. fıkrasında " Öğretmenlerden; herhangi bir nedenle istihdam alanı daralanlar ile görevli oldukları eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro sayısı azalanlar, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan, öğretmenliğe daha sonra başlayan norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır. Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır." hükmü çerçevesinde; ilçe içerisinde isteğe bağlı ve resen, il içinde isteğe bağlı atama yapılacaktır.

1.maddenin son kısmında resen aramanın sadece ilçe içinde yapılacağı il içinde resen olmayacağı, il içinde ise taleple atama yapılacağı şeklinde bir anlam çıkardım, yanulıyormuyum sizce


majesteleri7
Daire Başkanı
05 Kasım 2024 19:39

Olması gerekeni yapıyo.amasya ve hatayda da kılavuzda ilçeler arası resen yok.zaten kraldan çok kralcılara bakmayın yeni ömkda da valiliklerçe resen yapılabilir yazıyo.illa yapın yapılsın yapılacak demiyo.


halis4242
Genel Müdür
05 Kasım 2024 19:41

Hocam ilk olarak sen il genelinde tercih yapıyorsun. Eğer tercihlerinden birine atanamazsan önce ilçe içinde sonra il içinde resen atamaya tabii tutuluyorsun!? Çünkü ilçe içinde atanamayanlar mecburen il içindeki boş yerlerde değerlendirilecek!?


halis4242
Genel Müdür
05 Kasım 2024 19:43

Ama hocam 81 ilde aynı durum söz konusu, tüm illerde ilk kez resen atama yapılacak deniyor, şimdiye dek hiç böyle olmamıştı, birkaç il sadece resen atamayı gerçekleştirmişti!!? Şimdi ise genelleme söz konusu!!? İnşallah sorunlu ve Esen atama yapılmaz tabii!!?

majesteleri7, Dün

Olması gerekeni yapıyo.amasya ve hatayda da kılavuzda ilçeler arası resen yok.zaten kraldan çok kralcılara bakmayın yeni ömkda da valiliklerçe resen yapılabilir yazıyo.illa yapın yapılsın yapılacak demiyo.


egeliinci
Genel Müdür
05 Kasım 2024 19:52

ilçe içerisinde isteğe bağlı ve resen, il içinde isteğe bağlı atama yapılacaktır.

Bu son cümle izlenecek yöntemi belirtmiş diye düşünerek Balıkesir ilçe içinde resen ama il içinde tercih ile Norm ataması yapacak ki duyuru da iki aşamadan bahsedilmekte, ilk aşamada ilçe içi tercihler alınacak, ikinci aşama ise il içi yapılacak deniyor ama resen atamayı sadece ilçe içinde yapacak, benim anladığım bu, başka bir anlam çıkarmak zorlama olur kanaatindeyim, bbalıkesir meb in duyurusunda daha ayrıntılı bakılabilir


gevas1977
Aday Memur
05 Kasım 2024 20:10
olması gerekeni yapmış

Eversst
Aday Memur
05 Kasım 2024 21:18

Helal olsun Balıkesire...eğer il içi resen atama olursa bulunduğumuz ilde bunu emsal gösterebilir miyiz


egeliinci
Genel Müdür
05 Kasım 2024 21:34

Emsal gösterebilirmisiniz bilemiyorum ancak sanırım bu burum illerin inisiyatifine bırakılmış gibi duruyor,

Eversst, Dün

Helal olsun Balıkesire...eğer il içi resen atama olursa bulunduğumuz ilde bunu emsal gösterebilir miyiz


egeliinci
Genel Müdür
05 Kasım 2024 21:40

Van Millî Eğitimin duyurusunu incelediğimde orda malesef Balıkesir gibi bir sınırlama yapmamış ilçe içerisinde başvurmayan yada başvursada atanamamış olan öğretmeni il içinde resen atayacağını belirtmiş, iller arasında resen atama uygulaması tamamen il milli eğitimin insiyatifine bırakılmış olduğu görülüyor,

Acaba Balıkesir gibi sadece ilçe içinde resen yapıp il içi resen yapmayacak il mem ler varmıdır,


qxxwqxxw
Aday Memur
06 Kasım 2024 10:34
.

ömer42
Genel Müdür
06 Kasım 2024 11:45

Sayın hocam, kanunda ilçe ve il içinde resen atama yapılabilir yazıyor. Bazı iller il içinde resen atama yaparken bazı iller il içinde resen atama yapmayacak bu durumda. İki türlü de zorunluluk yok. İl içinde resen atama yapmaya kanunen engel de yok. Konya ilçe ve il içinde resen atama yapacak. Balıkesir sadece ilçe içinde resen atama yapacağını açıklamış.

(6) Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olan öğretmenler, il içerisinde boş norm kadrosu bulunan eğitim kurumlarına yer değiştirme talebinde bulunabilir. Hizmet puanı yetersizliği nedeniyle talepte bulundukları eğitim kurumlarına atanamayanlar ile talepte bulunmayanların atamaları, öncelikle aynı ilçe grubu içerisinde boş norm kadrosu bulunan eğitim kurumlarına olmak üzere ilgili valilerce il içerisinde resen yapılabilir.

Eversst, Dün

Helal olsun Balıkesire...eğer il içi resen atama olursa bulunduğumuz ilde bunu emsal gösterebilir miyiz


egeliinci
Genel Müdür
06 Kasım 2024 11:53

Balıkesir sadece ilçe içerisinde resen yaparak yaşanacak sorunların önüne geçmiş görünüyor

ömer42, 11 saat önce

Sayın hocam, kanunda ilçe ve il içinde resen atama yapılabilir yazıyor. Bazı iller il içinde resen atama yaparken bazı iller il içinde resen atama yapmayacak bu durumda. İki türlü de zorunluluk yok. İl içinde resen atama yapmaya kanunen engel de yok. Konya ilçe ve il içinde resen atama yapacak. Balıkesir sadece ilçe içinde resen atama yapacağını açıklamış.

(6) Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olan öğretmenler, il içerisinde boş norm kadrosu bulunan eğitim kurumlarına yer değiştirme talebinde bulunabilir. Hizmet puanı yetersizliği nedeniyle talepte bulundukları eğitim kurumlarına atanamayanlar ile talepte bulunmayanların atamaları, öncelikle aynı ilçe grubu içerisinde boş norm kadrosu bulunan eğitim kurumlarına olmak üzere ilgili valilerce il içerisinde resen yapılabilir.


qxxwqxxw
Aday Memur
06 Kasım 2024 13:33
Hocam ilçede norm fazlası olan bu atamaya başvurmaz ise nasıl bir yol izlenir
egeliinci, 11 saat önce

Balıkesir sadece ilçe içerisinde resen yaparak yaşanacak sorunların önüne geçmiş görünüyor


egeliinci
Genel Müdür
06 Kasım 2024 14:13

Duyuruya göre Norm fazlası olan başvurmamışsa ilçe içi resen atamaya düşer açık olan yere puanı düşük olanı atarlar

qxxwqxxw, 9 saat önce
Hocam ilçede norm fazlası olan bu atamaya başvurmaz ise nasıl bir yol izlenir
Toplam 13 mesaj

Çok Yazılan Konular

Norm fazlası resen atamaBalıkesir Mem Norm Fazla atama duyurusuProje okulları sil baştanMal bildirim beyannamesiSınıf Yönetimi MüfettişMemur Öğretmenler2016 ilk sözleşmeli öğretmen 8 yıla 1 kademeBuyrun enflasyon bilmecesineUzman ve başöğretmenlik ne zaman verilecek?Ek ders

Sözlük

başlık açma sınırı getirilsin. 12 bankacılık uygulamalarında suç işleyen bankacı var mı sorusu 3 Merkezi işlem birimi 1 Bugün olanlar 3 ayarlama bürosu 1 Markete açken gitmek 1 Empoze etme 1 Aristokrasi nedir 3 yedunuz beni 3 Kız dilinde tipim değilsin 1

Son Haberler

Sosyal konut projesinde ihale tarihleri belirlendiTürk Dünyası Bişkek Bildirisi'ni kabul ettiKaradağ-Türkiye maçının stadı değiştiPatateslerin arasına gizlenmiş 380 bin uyuşturucu hap ele geçirildiİzmir'de düzensiz göçmen operasyonu: 109 kaçak göçmen kurtarıldı

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle