Balıkesir Mem Norm Fazla atama duyurusu

Arkadaşlar Belıkesir meb in yayınlamış olduğu Norm fazla atama duyurusunda 1.madde de şöyle diyor,

GENEL AÇIKLAMALAR: 1-Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğin 53.maddesinin 3. fıkrasında " Öğretmenlerden; herhangi bir nedenle istihdam alanı daralanlar ile görevli oldukları eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro sayısı azalanlar, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan, öğretmenliğe daha sonra başlayan norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır. Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır." hükmü çerçevesinde; ilçe içerisinde isteğe bağlı ve resen, il içinde isteğe bağlı atama yapılacaktır.

1.maddenin son kısmında resen aramanın sadece ilçe içinde yapılacağı il içinde resen olmayacağı, il içinde ise taleple atama yapılacağı şeklinde bir anlam çıkardım, yanulıyormuyum sizce