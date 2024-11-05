Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


05 Kasım 2024 18:39
sgk banka promosyonu
eylülde işe başladım Ekim ayında promosyon ödemesi yattı maaşımın yarısı kadar .acaba tekrardan yatacak mı yoksa tek seferlik maaşımın yarısı kadar olanını mı alacağım bilgisi olan cevap verebilir mi?

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