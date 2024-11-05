sgk banka promosyonu

eylülde işe başladım Ekim ayında promosyon ödemesi yattı maaşımın yarısı kadar .acaba tekrardan yatacak mı yoksa tek seferlik maaşımın yarısı kadar olanını mı alacağım bilgisi olan cevap verebilir mi?

eylülde işe başladım Ekim ayında promosyon ödemesi yattı maaşımın yarısı kadar .acaba tekrardan yatacak mı yoksa tek seferlik maaşımın yarısı kadar olanını mı alacağım bilgisi olan cevap verebilir mi?