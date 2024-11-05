Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


05 Kasım 2024 20:15
Sözleşmeliden kadroluya veya kadroludan sözleşmeliye geçiş

Herkese merhaba, Adalet Bakanlığı sözleşmeli personeliyim. Merkezi atama ile kadrolu bir ünvana geçmem durumunda veya kadroludan sözleşmeli herhangi bir pozisyona geçme durumunda kurum muvafakatnamesi gerekli midir?

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