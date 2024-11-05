Ekysyi kazanıp tekrar atanmak

Tecrübeli hocalarım bir sorum olacaktı. Bu sene 2024 Ekysyi kazanıp müdür yardımcısı olarak atandım. 2025 Yılında Ekysye girsem ve güzel bir puan alsam yeniden tercih yapma hakkım oluyor mu yoksa bir yılı doldurmam mı gerekir başvuru yapmak için? Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler

Tecrübeli hocalarım bir sorum olacaktı. Bu sene 2024 Ekysyi kazanıp müdür yardımcısı olarak atandım. 2025 Yılında Ekysye girsem ve güzel bir puan alsam yeniden tercih yapma hakkım oluyor mu yoksa bir yılı doldurmam mı gerekir başvuru yapmak için? Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler