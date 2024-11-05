Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Kasım 2024 22:04
Ekysyi kazanıp tekrar atanmak
Tecrübeli hocalarım bir sorum olacaktı. Bu sene 2024 Ekysyi kazanıp müdür yardımcısı olarak atandım. 2025 Yılında Ekysye girsem ve güzel bir puan alsam yeniden tercih yapma hakkım oluyor mu yoksa bir yılı doldurmam mı gerekir başvuru yapmak için? Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
05 Kasım 2024 22:37

Ayni kadroya atanamazsin


resmiplaka
Memur
05 Kasım 2024 22:51

İSTİFA EDİP TEKRAR ÖĞRETMENLİĞE DÖNEREK MÜMKÜN

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