Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Kasım 2024 22:18
Yardımcı Hizmetler Emeklilik hakkında

Merhaba,

Babam 1989 dan beri bir okulda hizmetli. Yaşı gereği martta mecburi emekliliği geliyor.

- Haberlerde bir şeyler dolaşıyor, yeni emekli olacaklar daha az maaş alacak falan diye, babam kafaya bunu taktı, 6000 daha az maaş alcam diyor, ama okuldaki müdürün/hocaların bile haberi yok, sadece söylenti var yeni paket çıkacak diye. Bugün de rafa kaldırıldı diye haber gördük.

Sorum şu, babam şimdi mi emekli olsun? Marta doğru mu olsun? Yoksa devlet zorunlu emekli olacaksın mı desin? Hangisi mantıklı acaba?

Hiç bir fikrim yok ancak şöyle düşüncem bar, zorunlu emekli olunca daha yüksek tazminat alabilir belki, yüksek dediğim 30-40bin falan.

Martta kendi olursa ocak maaşından tazminatlar vs hesaplanır diye düşünüyorum.

Normalde maaş*yıl yapınca 1 milyona yakın ikramiyesi olmalı ama babam 500-600den fazla vermezler diyor? Bu neladar doğru. Maaş şuan 35-40 falan galiba.

Düşüncelerinizi paylaşırsanız sevinirim, teşekkürler.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
05 Kasım 2024 22:59

Hangi kanuna tabii olduğuna göre durum degisir.

5434 e tabii ise maaş kaybı daha az. Her türlü kayip var.

Yilbasindan sonra emekli olursa emekli ikramiyesi yaklaşık %10 daha fazla olur.

Resen emekli olmayla istege bagli emekli olma arasinda fark yok.

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