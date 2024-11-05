KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


05 Kasım 2024 22:25
PMYO ve POMEM okul nüfusu

Arkadaşlar merhaba aklıma bir soru takıldı, PMYO ve POMEM okullarında okul nüfusu kaç kişi oluyor acaba? Örneğin bir okulda kaç adet öğrenci var?

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