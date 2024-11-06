Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Kasım 2024 00:55
Lütfen yardım istifa

Arkadaşlar iyi akşamlar bir konuda bilginize ihtiyacım var lütfen yardım eder misiniz ?

Üniversite hastanesinde sözleşmeli olarak hemşireyim istediğim an istifa edebilri miyim bunun sonuçları ne olur ? Sözleşme bitimi sene sonu

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